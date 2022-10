Le mystérieux Noël de Petit Hérisson (tout-carton)

Petit Hérisson et ses amis préparent le réveillon de Noël. Mais le houx et les pommes de pin semblent avoir totalement disparu de la forêt. Et l'écharpe d'Ernestine la taupe est introuvable. La joyeuse bande saura-t-elle résoudre ces mystères avant Noël ? Un format de livre parfait pour les tout-petits Cette version tout-carton d'une aventure de Petit Hérisson est dans un petit format facilement manipulable par les petites mains. Sa solidité rend également le livre particulièrement adapté pour les plus jeunes lecteurs. Une histoire tendre et intrigante La narration mêle mystère, surprise et émotion, tout en mettant en avant l'amitié, le partage et la générosité. En suivant les personnages, le lecteur devient à son tour un petit enquêteur qui essaie de retrouver les éléments disparus de la forêt. Les illustrations de Tina Macnaughton apportent plein de tendresse à cette histoire.