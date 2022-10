Afrique subsaharienne. Un continent d'histoires

L'Afrique souffre toujours d'une certaine invisibilité dans les livres d'histoire. L'objectif de cet ouvrage est de proposer au grand public une découverte de la partie subsaharienne du continent à travers un panorama de sujets et de prismes variés, traités par des spécialistes. Une exploration non exhaustive qui invite à une exploration plus profonde. Les auteurs nous emmènent ainsi d'abord sur les traces des ancêtres de Lucy, il y a 7 millions d'années, des vestiges néolithiques et des San ou " Bushmens " . Vient ensuite le temps des royaumes et des empires, en Ethiopie, au Sahel, au Zimbabwe, au Soudan, au Mali, où s'épanouit un Moyen Age relaté notamment par le célèbre voyageur Ibn Batouta. Après avoir été contournée, l'Afrique sera explorée avant d'être colonisée et exploitée. Une période qui marque les débuts de la traite des Noirs, de l'esclavage et de la déportation vers l'Amérique - autant de sujets abordés ici sous des angles parfois méconnus. Enfin, de la colonisation européenne aux combats et révoltes menant aux indépendances, on comprendra les forces à l'oeuvre dans différents pays d'Afrique après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin de la Françafrique. Les auteurs : François-Xavier Fauvelle, Jean-Renaud Boissière, Bernard Nantet, François Bon, Iwona Gajda, Marie-Laure Derat, Bertrand Hirsh, Jean-Pierre Chrétien, Pierre Alexandre, Yann Potin, Catherine Coquery-Vidrovitch, Philippe Haudrère, Estelle Sohier, Michel Pierre, Elikia M'Bokolo, Pap Ndiaye, Marc Michel, Jean Fremigacci, Jean-Pierre Bat, Pierre Kipré.