Les Tortues Ninja - TMNT Micro-Série : Villains

Pleins feux sur les ennemis emblématiques des Tortues Ninja ! De la jeunesse du plus cruel des Utroms au mystérieux séjour d'Oroku Saki au royaume des morts, en passant par l'éveil poignant d'Alopex et la lutte de Karai pour s'imposer au sein du clan Foot, les adversaires iconiques des fils de Splinter sortent de l'ombre pour dévoiler tour à tour une facette inédite de leur histoire. Un tome 100 % Villains qui regroupe les huit micro-series consacrées à Krang, Baxter Stockman, Old Hob, Alopex, Karai, Bebop & Rocksteady, Hun et Shredder. " Amateurs de bonnes histoires de villains ou fans des Tortues Ninja, ce tome est un incontournable ! " Geeked Out Nation " Des one shots superbement construits, à ranger sans hésitation parmi les meilleurs de l'univers TMNT. " AIPT