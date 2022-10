Pourquoi l'Egypte ? Comment est-elle née ? Quelles furent ses valeurs intangibles ? Pourquoi n'a-t-elle connu aucune guerre de religion ? Pourquoi s'est-elle fondée sur des rites initiatiques, et quels sont leurs contenus ? Comment le secret de l'éternité a-t-il été percé ? Issu de plus d'un demi-siècle de recherches, ce premier volume tentera de comprendre comment L'Egypte pharaonique a façonné l'âme du monde, inventé l'éternité et accompli l'impossible mariage entre l'esprit et la matière et pourquoi ce miracle a été possible. Avec son incroyable talent de narrateur, Christian Jacq redonne vie à cet univers qui parle à tous les êtres et, au-delà de sa disparition historique, et continue à transmettre des valeurs fondamentales, sans lesquelles une société cède au chaos et à la violence. Un passionnant voyage dans le temps pour découvrir toutes les clés de cette civilisation de lumière : l'univers spirituel (dieux et les divinités), le politique (fonctionnement de l'état pharaonique), l'économie, la vie quotidinne et sa sacralisation