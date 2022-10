Yuzu, La petite vétérinaire T06

Alan, le chien qui ne parvenait pas à oublier son ancien propriétaire, s'est enfui de la maison. Le jeune Naomi arrivera-t-il à retrouver son compagnon et à le convaincre de lui ouvrir son coeur ? Après cet épisode riche en émotions, notre apprentie vétérinaire fera la rencontre de Wakaba et Hokuto, la fille et son chien qui rêvaient d'être policiers. A l'occasion d'une excursion à la campagne, Yuzu découvrira également une tout autre sorte d'animal... et de vétérinaire !