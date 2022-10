L'atlas. Edition bilingue français-anglais

L'Atlas, artiste parisien né en 1978, a été fasciné par l'écriture manuscrite dès son plus jeune âge. L'équilibre entre la forme et la lettre est au coeur de sa pratique. Ses oeuvres prennent pour point de départ la signature de l'artiste - L'Atlas - qu'il décline de milles manières. A partir des années 2000, il privilégie le gaffer, avec lequel il trace son nom sur différents supports, tels que les toiles, trottoirs ou façades d'immeubles. L'Atlas crée un alphabet tout en méandres qui, ancré dans la ville, invite à s'interroger sur l'universalité de la langue et les limites de l'illisible. Cette monographie présente les nombreuses variations du langage codifié de l'artiste. Entre art optique, abstraction, street art, pop art et minimalisme, la création artistique de L'Atlas montre ses multiples facettes.