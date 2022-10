La guerre du lotus Tome 1 : Stormdancer

La jeune Yukiko fait partie des chasseurs du shogun. Un maître cruel, qui règne sur un empire malade et vicié par la pollution des machines. Lorsqu'il leur donne l'ordre de capturer un arashitora, un tigre de tonnerre, créature légendaire qu'on dit disparue, c'est presque un arrêt de mort. Car quiconque déçoit le shogun y perd la vie. Yukiko accomplira l'impossible... mais s'égarera dans la dernière forêt sauvage des îles de Shima, avec pour seule compagnie un tigre de tonnerre mutilé et furieux. Saura-t-elle dénouer les fils qui la lient mystérieusement à cette bête extraordinaire ? Et se pourrait-il qu'elle soit la mythique danseuse d'orage, l'ultime espoir de son peuple ? " Une plongée envoûtante dans les contrées du steampunk et de la mythologie, avec en prime une héroïne à la hauteur de Katniss Everdeen de Hunger Games". The Huffington Post