La Corneille têtue. Recueil de contes populaires d'Iran

Contes d'Iran humoristiques et satiriques Cet ouvrage bilingue s'adresse au public francophone amoureux des contes et désireux de connaître l'un des volets littéraires et culturels de l'Iran, et aussi à ceux qui souhaitent élargir leur savoir en langue, littérature et culture persanes. Le propos a été de mettre en relief les différents aspects de la littérature populaire, puis de choisir des histoires où étaient finement dépeints, à travers les personnages animaliers, les traits de caractère des humains. Vingt contes ont été choisis, dont la plupart sont des contes animaliers mais où les êtres humains ne sont pas absents. Il s'agit de contes courts, écrits dans un langage simple, direct et même familier, avec parfois une nuance de satire qui les rapproche de la fable. Certains contes décrivent des aventures ou des faits étranges, chimériques et surnaturels, présentés comme tout à fait naturels. D'autres donnent des images de la vie quotidienne, évoquent les rapports familiaux ou les conflits d'intérêt entre différentes couches de la société. On distingue en général : le héros, personnage principal du conte, pas forcément sympathique ; l'agresseur, méchant ou gentil, qui joue le rôle opposé à celui du héros ; les auxiliaires, soit des animaux, soit des êtres humains ou même des objets possédant des pouvoirs magiques, qui entrent en scène au moment propice pour soutenir le héros et l'aider à relever les défis ; le narrateur, qui joue un rôle de premier plan tout au long de l'histoire et guide le lecteur. Ces contes, issus d'une longue tradition légendaire et historique, outre leur caractère pittoresque et divertissant, ont l'intérêt de présenter des particularités propres au monde persan : intrusion de mini-récits dans l'histoire principale, en général pour aider le héros à atteindre son objectif ; évocation des principes zoroastriens (duel entre le Bien et le Mal) ; moquerie à l'égard de l'hypocrisie de certains religieux chiites ; rôles des chiffres symboliques (3, 7, 40). Ils dégagent tous une morale ou des principes de sagesse, pas toujours conventionnels puisque parfois l'habileté et la ruse sont magnifiées aux dépens de l'honnêteté. Ces contes, de tradition orale, ont été recueillis dans une série d'ouvrages iraniens, dont les titres figurent en annexe à l'ouvrage. Ils sont présentés par les traductrices en introduction.