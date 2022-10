Des courses et des phares

Les phares, témoins des grandes courses océaniques et des régates mythiques. Gardiens sécurisant toutes les navigations, les phares, du haut de leur promontoire rocheux, sont les témoins des périples les plus insensés. La course au large n'échappe évidemment pas à leur contact. Qu'ils embarquent pour un tour du monde, une course transatlantique ou une régate, qu'ils courent la Route du Rhum ou la Mini-Transat, les navigateurs croiseront de près ou de loin ces guetteurs éclairés, marques de parcours évidentes, indicateurs de classement ou simples repères. Du célèbre Fastnet aux colonnes rostrales de Saint-Pétersbourg, de la Vieille à la pointe du Raz au cap Horn, de la Giraglia en Corse à la Rose Blanche de Terre-Neuve, tous racontent des pans passionnants de la course au large. Ce beau livre vous invite à partir sur toutes les mers et tous les océans, en suivant le parcours d'une vingtaine de courses océaniques et de régates. Certaines très célèbres et populaires, comme le Vendée Globe, la Coupe de l'America, le Trophée Jules Verne ; d'autres moins connues mais qui permettront de découvrir de nouvelles côtes. Magistralement illustré par Jean-Benoît Héron, amoureusement raconté par Patrick Benoiton, cet ouvrage mêle donc de façon très originale l'histoire des courses à la voile à celle des phares et regarde ces sentinelles non pas avec le point de vue des terriens, mais avec celui des marins.