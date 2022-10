Modélisation des bases de données. UML et les modèles entité-association, 5e édition

S'adressant aux architectes logiciels, chefs de projet, analystes, développeurs, responsables méthode et étudiants en informatique, cet ouvrage explique comment utiliser à bon escient un diagramme conceptuel (casses UML ou modèle entité-association) pour concevoir une base de données, puis comment traduire correctement ce diagramme avec le langage SQL. Sa démarche est indépendante de tout éditeur de logiciel et aisément transposable, quel que soit l'outil de conception choisi. Le livre expose tout d'abord comment construire un diagramme conceptuel à l'aide de règles permettant de le valider et de le normaliser. Tous les mécanismes de transformation du niveau conceptuel dans un modèle relationnel sont clairement commentés à l'aide d'exemples concrets. Le modèle logique est ensuite optimisé avant l'écriture des scripts SQL. La dernière étape consiste à implémenter les règles métier en programmant des contraintes, des déclencheurs SQL ou des vues. Enrichie de nouveaux cas réels, cette cinquième édition est commentée par Frédéric Brouard, expert SQL Server et auteur de nombreux ouvrages et articles sur le langage SQL, et complétée par 30 exercices.