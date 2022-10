Kiki la petite sorcière

Un zeste de magie et des multitudes de colis A 13 ans, Kiki quitte son domicile et s'installe dans une grande ville, où elle crée un service de livraison pas comme les autres. Kiki est en effet une sorcière et son balai est son meilleur moyen de transport ! Magie, livraisons étranges et vie quotidienne saugrenue sont au menu de cette aventure d'un nouveau genre qui ravira les fans... et les autres !