Marie la Sorcière T01

Marie la sorcière vit avec son corbeau, Nacht, dans le Saint Empire Romain Germanique du XVIe siècle. Autant dire qu'avec l'Inquisition et la chasse aux sorcières, elle n'a pas la vie facile. Pourtant, elle aime les gens et ne leur souhaite que du bien. Un jour, elle rencontre Gilbert, un chevalier borné et ennemi juré des sorcières ! Le jeu du chat et de la souris commence alors entre eux !