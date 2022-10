Les fondamentaux de l'imagerie médicale. Radioanatomie, biophysique, techniques et séméiologie en radiologie et médecine nucléaire

Cet ouvrage transversal du programme de DFGSM 2-3 (diplôme de formation générale en sciences médicales) développe tout au long des 31 chapitres l'ensemble des connaissances fondamentales et des bases techniques de l'imagerie de la radioanatomie et de la séméiologie élémentaire en imagerie. Ouvrage de référence en couleurs il regroupe les notions essentielles qui doivent être connues des étudiants de médecine au terme de ce premier cycle d'études. Cette 2e édition procède à un remaniement complet des chapitres sur l'IRM et sur la reconstruction de l'image. Elle approfondit également le chapitre sur la demande et le compte-rendu des examens d'imagerie pour répondre aux nouvelles modalités des ECOS (Examens Cliniques Objectifs et Structurés) ou évaluation des compétences mises en place pour les examens du 2e cycle. Près de 400 illustrations (schémas et clichés d'imagerie) viennent éclairer le texte rédigé avec clarté et concision. L'ensemble de ces illustrations est proposé sur une banque d'images consultable en ligne. Le cours est complété par une rubrique Entraînement proposant une série de QCM pour chaque chapitre. Ces QCM corrigés en fin d'ouvrage ont été renouvelés et augmentés pour cette nouvelle édition.