Osez (re)lire Flaubert. 25 extraits pour disséquer la bêtise humaine

Emma Bovary, Frédéric Moreau ou encore Bouvard et Pécuchet : Flaubert a donné vie à de nombreux personnages inoubliables. Tantôt sublimes, tantôt ridicules, ils sont ballottés ironiquement par le romancier entre leurs idéaux et leur médiocre réalité. Suivez ces figures incontournables de la littérature française dans leurs heures de gloire et leurs errances grâce à cette anthologie !