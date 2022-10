Le thème de "la recherche de l'authentique" résume à lui seul le projet littéraire commun à toute l'oeuvre de Jim Harrison. Dans ce recueil de textes écrits pour divers journaux et magazines au cours des cinquante dernières années avant son décès, l'auteur parle avec une verve inégalée du bonheur et de la fragilité d'exister. Sous sa plume acérée, éblouissante d'intelligence et d'humour, tout devient littérature. Qu'il tourne les pages de son enfance, évoque une mémorable partie de pêche, confesse son admiration pour Neruda, Steinbeck, Bukowski, ou sa crainte de voir les Etats-Unis transformés en "Disneyland fasciste" , il livre un autoportrait saisissant et sans complaisance.