Comment développer son 6ᵉ sens ?

Les plus grands auteurs de développement personnel et spirituel au monde sont réunis dans cet ouvrage unique pour vous transmettre les clés pratiques issues de leurs enseignements et répondre à une question existentielle : Comment développer son 6 ? sens ? A travers des exercices de méditation et des techniques de visualisation, vous apprendrez à décoder les informations que la vie vous envoie et à accéder à la dimension invisible de votre être qui vous guidera dans l'accomplissement de votre destinée. SONIA CHOQUETTE - JULIA CAMERON - SHAKTI GAWAIN - T. LOBSANG RAMPA - BAIRD T. SPALDING - CAROLINE MYSS - DR WAYNE W. DYER.