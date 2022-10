La splendeur et l'infamie

10 mai 1940. Le jour où Churchill est nommé Premier ministre, Adolf Hitler envahit les Pays-Bas et la Belgique. Au cours de l'année qui suit, l'Allemagne nazie mène contre l'Angleterre une campagne de bombardement d'une intensité inédite. Le "Vieux Lion" doit, au même moment, préserver le moral de son peuple, convaincre le président Roosevelt d'entraîner les Etats-Unis dans la guerre... et gérer avec son épouse une fille rebelle et un fils confronté à l'adultère de sa femme. A partir de nombreux documents inédits (depuis les journaux intimes des principaux protagonistes jusqu'aux documents confidentiels récemment déclassifiés), Erik Larson redonne ses lettres de noblesse à la politique en nous faisant vivre une année exceptionnelle auprès de Winston Churchill.