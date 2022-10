Challenge pâtisserie

UN GUIDE COMPLET AVEC PLUS DE 90 RECETTES POUR REUSSIR N'IMPORTE QUELLE PATISSERIE ! Etes-vous prêt pour un super challenge, irrésistible et gourmand ? Choux à la crème, flan, tartes aux fruits, viennoiseries, entremets, brioches, opéra, mille-feuille, saint-honoré... toutes les douceurs sont permises ! Que vous soyez débutant, que vous passiez le CAP pâtisserie, que vous souhaitiez créer vos propres gâteaux ou que vous soyez simplement un amoureux des bonnes choses, ce livre vous accompagnera dans l'apprentissage des grands classiques de la pâtisserie française. Vous y découvrirez : - Les recettes de base indispensables à la réalisation de n'importe quel gâteau : les crèmes, les biscuits, les pâtes, les sirops, les caramels... - Une cinquantaine de recettes savoureuses classées en trois niveaux, pour progresser à votre rythme, étape par étape. - De nombreux conseils pour réussir toutes vos préparations et comprendre pourquoi, parfois, ça rate ! - Des astuces pour aller plus loin, décliner les saveurs et créer vos propres pâtisseries. - Plus de 500 photographies et dessins pour vous guider. Alors faites-vous confiance, retroussez-vous les manches et armez-vous de votre plus beau fouet... c'est parti ! Je vous promets qu'à la fin de ce livre, la pâtisserie n'aura plus aucun secret pour vous.