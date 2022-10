Les cités obscures : L'Archiviste

A l'Institut Central des Archives, Isidore Louis s'attelle à une mission inédite : élaborer un rapport sur les mystérieuses "Cités obscures" . S'agit-il d'une fiction, d'une superstition, d'un culte ? Document après document, l'archiviste enquête et analyse. Mais contre toute attente, il se laisse bientôt attirer par son singulier objet d'étude... Cet récit illustré digne de Jorge Luis Borges reparaît à l'occasion des 40 ans des Cités obscures. L'Archiviste reste un volume pivot pour entrer dans l'univers des Cités... ou pour voyager en miroir de celui-ci. Schuiten et Peeters s'y amusent du monde qu'ils ont créé en 1982, et pour accompagner le premier tirage de cette édition anniversaire, ils proposent une carte des Cités dans une version inédite.