Les Aventures de Tintin Tome 4 : Les Cigares du Pharaon. Edition originale en couleur

Les dessins de la première version des Cigares du pharaon diffèrent totalement de l'édition courante : c'est un graphisme plus rond, influencé par l'Art déco, qui s'inscrit dans la même veine graphique que Tintin au pays des Soviets. Ce récit original est enfin proposé dans une palette de couleurs totalement inédite qui stimulera l'imagination du lecteur tout en respectant les traits et aplats noirs tracés et posés par Hergé. Les coloristes se sont inspirés de l'esprit artistique qui a guidé la colorisation de films en noir en blanc. Ainsi se trouvent exprimés le chatoiement des villes traversées, la luxuriance de la jungle, les harmonies ocres des déserts ou les tonalités des fresques égyptiennes. Cette adaptation est précédée d'une passionnante préface de l'hergéologue Philippe Goddin qui partage avec nous son regard d'expert et nous livre des observations exclusives. La couverture reproduit une case extraite de l'édition originale ajustée au format.