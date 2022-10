La Licorne du Far West

Une licorne peut-elle devenir un cheval de cow-boy ? Peut-elle arrêter un troupeau de bisons lancé au galop ? Peut-elle rattraper un veau qui s'est échappé du troupeau ? Voyons, vous n'êtes pas sérieux... Chacun sait qu'une licorne, c'est sensible, douillet et délicat ! Quoique... Et pourquoi pas ? Quand on a un rêve et qu'on n'écoute que son courage, tout est possible, non ?