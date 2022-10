L'écriture chinoise. Au-delà du mythe idéographique

Adoptant une approche pédagogique, ce livre s'adresse à tous ceux qui s'intéressent, de près ou de loin, à l'écriture chinoise sous son aspect proprement linguistique : comment se présente ce système de signes, comment il fonctionne, quelle est son histoire et quel est son état présent, quelles sont les notions élémentaires à connaître quand on veut apprendre cette écriture et la maîtriser. Le lecteur y trouvera quantité d'informations et d'explications qui lui permettront de compléter ses connaissances ou de satisfaire sa curiosité, qu'il s'agisse d'apprentissage, de la préparation de matériaux d'enseignement ou, tout simplement, d'un désir d'enrichissement culturel personnel.