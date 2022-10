La France illustrée de Pablo Raison, et autres merveilles

Pablo Raison s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en 2019 avec sa carte de la France ultradétaillée qu'il a progressivement dessinée jour après jour, ville par ville. Vue par plusieurs centaines de milliers de personnes, elle est la première pierre d'un univers qu'il façonne depuis lors, entre l'architecture et la cartographie, entre la géographie et le patrimoine culturel. Cartes d'hier et d'aujourd'hui de France et du monde entier, plans et vues en perspective réels ou imaginaires, il enrichit chaque jour son oeuvre avec un trait précis et riche en détails. Ce livre rassemble ses cartes les plus emblématiques ainsi que de nouvelles cartes, que Pablo Raison commente en évoquant leur genèse, les anecdotes et secrets autour de leur élaboration, ses questionnements et ses réflexions.