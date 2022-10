Dix thèses sur Tchernobyl

"Dix thèses pour Tchernobyl. Adresse amicale au 6e congrès international des médecins pour l'empêchement d'une guerre nucléaire ? " (juin 1986) présente un condensé des principaux arguments de la morale à l'âge atomique de Günther Anders. Sa critique de la modernité technique met l'accent sur notre incapacité morale et politique à appréhender la dérive tragique des conséquences de l'usage de la puissance nucléaire, à des fins militaires et civiles. Ce texte décrypte les principales raisons de notre aveuglement. La présentation de ce texte revient sur ses conditions de maturation dans la pensée d'Anders. Le commentaire met en perspective cet article, en insistant sur le décalage entre nos représentations politiques de la menace atomique et la vulnérabilité de notre condition moderne.