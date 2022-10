La boîte à outils des ressources humaines. 3e édition

En entreprise, les problématiques rencontrées par les RH ont évolué : diversité, générations, développement durable, plan d'action pour l'égalité, risques psycho- sociaux... Ce livre présente les nouveaux enjeux RH et les différents processus et outils RH, outils opérationnels et directement utilisables. L'ouvrage est construit autour d'une progression chronologique détaillant toutes les étapes de la vie professionnelle du salarié (du recrutement. . au départ). Les aspects juridiques ne sont pas oubliés. Ils permettent à la fois au RRH d'éviter les erreurs classiques et de sécuriser ses prestations RH. Cette 3e édition prend en compte la digitalisation de la fonction RH, les nouvelles discriminations à l'embauche, la mise à jour des accords GPEC, les changements sur l'entretien professionnel et bien entendu la réforme de la formation. Un outil est d'ailleurs ajouté sur le conseiller en évolution professionnelle.