Concours secrétaire administratif et SAENES. Tout-en-un, Edition 2023

Cet ouvrage prépare les candidats des concours interne ou externe de Secrétaire administratif (SA) et de Secrétaire administratif de l'Education nationale (SAENES) de catégorie B. - Toutes les épreuves : - Cas pratique - Questionnaire à réponses courtes (Questions communes - Gestion des ressources humaines dans les organisations - Comptabilité et finance - Problèmes économiques et sociaux - Enjeux de la France contemporaine et l'Union européenne) - Entretien avec le jury - Tout le cours en fiches synthétiques. - La méthodologie pour réussir chaque épreuve. - Des exercices d'entraînement et des sujets d'annales pour réviser et s'entraîner. - Des corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser. - Des sujets corrigés supplémentaires offerts sur le site dunod. com. Epreuves d'admissibilité : avril 2023.