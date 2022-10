Jacques Garcia. Villa Elena, Un rêve sicilien

Au sud-est de la Sicile, près de la ville de Noto, un ancien monastère restauré par Jacques Garcia, villa Elena, s'offre comme un havre de paix au coeur de vastes vergers parfumés. Témoignant de la passion du décorateur pour les civilisations anciennes, le domaine, dont le panorama s'étend jusqu'à la mer et Syracuse, mêle les influences antiques, arabes, normandes, les emprunts à la Renaissance et au baroque, miroirs de l'histoire sicilienne. Entourée de terrasses ombragées d'une végétation luxuriante, la villa possède de somptueux salons où marbres, stucs, majolique, soies et velours ont rendu son ancienne gloire à cette demeure digne du Guépard de Lampedusa, dévoilée ici pour la première fois. Les photographies de Bruno Ehrs, prises au cours des quatre saisons, viennent magnifier la splendeur décadente et l'art de vivre aristocratique d'une Sicile sublimée.