Psychologie des foules

Une foule peut-elle raisonner ? Comment la comprendre et la séduire ? La masse nous transforme-t-elle en automates privés de libre arbitre ? Dans ce livre paru en 1895, Gustave Le Bon (1841-1931) pose les fondements de l'étude scientifique des comportements collectifs et élabore l'un des premiers modèles d'analyse de la manipulation des masses. Succès retentissant dès l'origine, traduit et lu dans le monde entier, il s'est rapidement imposé comme un classique. Devenu plus tard source d'inspiration de la propagande totalitaire, il a joué un rôle déterminant dans l'histoire du XX ? siècle. A l'heure où réapparaissent dans l'espace public des phénomènes de foules, des Gilets jaunes en France à l'insurrection du Capitole à Washington, alors que les réseaux sociaux ont permis l'avènement d'une "ère des foules numériques" où l'illusion et la manipulation prospèrent, lire Gustave Le Bon, c'est reprendre conscience de la puissance des masses et jeter une nouvelle lumière sur les risques qui menacent nos démocraties.