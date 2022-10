Racontez l'art !. Art moderne. Des Fauves aux performeurs

Cette histoire de l'art originale, remplie d'anecdotes, peut se lire à la maison, à l'école comme au musée. Racontez l'art ! invite jeunes parents, grands-parents et enseignants à entrer dans la grande histoire de l'art par le petit bout de la lorgnette. Anecdotes et analyses sont centrées autour d'un artiste, d'un mouvement ou d'un événement, classés chronologiquement et géographiquement, exactement comme au musée. Une frise chronologique permet de situer les oeuvres dans un contexte historique et cinématographique, enfin une liste des oeuvres, classées par musée, permet d'organiser sa visite. Racontez l'art ! est l'ouvrage essentiel qu'il faut avoir en main pour transmettre aux plus jeunes le savoir, mais aussi le plaisir que procure la découverte des oeuvres. Ce deuxième volume de la série est consacré au XX ? siècle et à l'art moderne, du fauvisme aux années 1970.