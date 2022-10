Le Petit Larousse du Golf. Le livre de référence pour apprendre à jouer comme un pro

Conçu comme un cours, le livre de référence le plus complet sur le golf, proposant une méthode entièrement visuelle, avec plus de 160 exercices photographiés pas à pas et par niveaux (1 à 3), pour améliorer tous ses coups. -Evaluer et améliorer votre jeu : le coup de départ, le jeu des fers, le pitching... -Les défauts et les remèdes : le slice, le hook, la socket avec un fer... -Les coups spéciaux : les lies en pente, échapper aux obstacles, jouer avec du vent... -Jouer sur le parcours : l'échauffement, la stratégie du coup de départ, améliorer sa condition mentale... Avec aussi : choisir son équipement, les types de jeu, le respect de l'étiquette, les règles...