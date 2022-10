Sciences Académie en manga - Acide, vous avez dit acide ?

Grâce à ses sympathiques personnages, et à travers le récit d'une compétition internationale d'expérimentation scientifique, cette série de bande dessinée aux dessins très manga explique de manière synthétique et ludique les plus grandes théories scientifiques et certaines expériences évoquées dans les manuels scolaires de l'école primaire et du collège. Beom Woo-Ju veut rejoindre l'Experiment Club pour être avec Na Ra-Ni. Mais pour devenir membre du club, il doit tout d'abord réussir le défi que lui lance Kang Won-So, le garçon le plus intelligent du pays. Beom Woo-Ju réussira-t-il à passer ce test, en classant avec succès différents liquides en fonction de leur acidité ? Dans le même temps, l'Experiment Club prend part à une compétition acharnée avec une école rivale, au cours de laquelle les élèves vont réaliser des expériences aussi explosives que passionnantes.