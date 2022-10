La femme au coeur de l'Eglise

Comment faire place à la dualité du masculin et du féminin dans le labeur théologique ? Il fallait les Journées d'étude organisées par la Faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse en janvier 2022 pour ajouter une pierre à un un édifice encore largement à construire. Comment faire place à la dualité du masculin et du féminin dans le labeur théologique ? Comment apprécier la situation respective des hommes et des femmes au sein de l'unique Peuple de Dieu ? Comment éclairer le spécifique féminin sans en faire une nature particulière ? Autant de questions que les Journées d'étude organisées par la Faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse en janvier 2022 ont voulu affronter. Il faut reconnaître que la théologie catholique n'a pas accordé, jusqu'à une époque récente, de place significative à ce que saint Jean-Paul II nommait " l'unidualité " de l'homme et de la femme. La morale chrétienne traite des hommes au sens neutre du terme, englobant sans distinction les hommes et les femmes, et le Concile Vatican II lui-même, s'il met en valeur le sacerdoce commun des baptisés, le fait sans évoquer sa pratique selon qu'il est vécu par les hommes ou par les femmes. Un double mouvement impose désormais de se saisir de ces questions. D'une part, l'évolution même des sociétés humaines invite à évaluer la place et le rôle des femmes dans cette société particulière qu'est l'Eglise. Et le développement de la théologie, d'autre part, pousse dans nombre de domaines à honorer la contribution féminine à des oeuvres masculines. Le présent volume recueille les contributions données lors de ces Journées d'étude. Il n'entend pas apporter de réponse définitive, mais espère être une pierre d'un édifice encore largement à construire.