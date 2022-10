Secrets d'histoire Les grandes Reines et favorites de France

La reine Margot, Marie-Antoinette, Mme de Maintenon, la Du Barry... Les femmes ont joué un grand rôle dans l'histoire de la monarchie française. Du supplice de Brunehaut aux fêtes de l'impératrice Eugénie en passant par les secrets de beauté d'Agnès Sorel, baptisée "la plus belle femme du royaume" , ou par l'influence politique de la Pompadour, cet ouvrage retrace le destin des plus grandes reines et favorites de l'histoire de France. Affaires, scandales, jeu diplomatique, mode, parure, amours et drames, grande et petite histoire se mêlent pour donner à voir d'une manière originale ces personnalités hors du commun. Le livre comprend : - 1 poster qui retrace le monde de Marie-Antoinette - 10 dépliants qui font un zoom sur les événements principaux - 12 livrets qui détaillent leur vie quotidienne - 20 documents reproduits en fac-similé (lettres, traités...) qui ont marqué leur histoire - 350 illustrations