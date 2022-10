Devenir mère. Accompagner et préparer la rencontre avec votre bébé

La grossesse est un moment de questionnement intense dans la vie d'une femme et riche en émotions. Depuis quelques années, les femmes enceintes sont de plus en plus nombreuses à vouloir vivre leur grossesse et leur accouchement de la manière la plus naturelle qui soit : massage, hypnose, relaxation, chants, accouchement physiologique à la maison, dans l'eau, en position accroupie. . . La grossesse au naturel est de plus en plus associée aux doulas, ces femmes qui ont pour vocation d'aider une autre femme et leur entourage avant et pendant la grossesse, lors de l'accouchement et pendant la période postnatale, grâce à leur expérience et leur formation. Elles sont un soutien fort pour ces femmes qui souhaitent vivre leur grossesse autrement.