L'or des Katapecs. Evite les pièges et retrouve le trésor !

Un album-jeu qui invite le lecteur à parcourir 17 grands labyrinthes, dans le but de retrouver une statuette en or qui a été volée au peuple Katapec par le mystérieux docteur Jacobus. Chaque scène est liée à la précédente, car le livre raconte une véritable aventure. Dans chaque décor, il y a des pièges à éviter, des objets à trouver pour pouvoir progresser et souvent Jap, le chien, à récupérer.