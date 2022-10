Le petit guide illustré de la fermentation à travers le monde

En provenance du Japon, ce guide illustré original vous emmène à la découverte du merveilleux monde de la fermentation à travers l'histoire, les techniques de production et les méthodes de dégustation de plus de 25 aliments fermentés du monde entier : pain, café, kimchi, vinaigre, makgeolli... et bien d'autres ! Dans ce tour du monde de la fermentation, profitez d'un arrêt prolongé au Pays du Soleil Levant où la fermentation a été élevée au rang d'art. Saké, miso, natto, narezushi, katsuobushi, tofu et sauce soja n'auront plus de secrets pour vous ! Mini-sommaire : - Qu'est-ce que la fermentation ? - Les aliments fermentés du monde entier - Les aliments fermentés du Japon - Les métiers et techniques de la fermentation - Les alcools fermentés et leurs accords avec la nourriture.