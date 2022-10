Détruis les malédictions secrètes des membres de ta famille qui frappent et ruinent ta vie - Livret 6

Cher lecteur, il y a vraiment urgence à mener un combat spirituel acharné (comme le ciel nous le révèle et nous l'enseigne ici) pour déraciner et détruire les malédictions silencieuses , ces malédictions secrètes proférées par les membres de ta famille, par haine, par méchanceté gratuite, par jalousie, par ambition, par mauvais coeur, dans le but de détruire ton bonheur et nuire gravement à ta vie. Ces malédictions attaquent ce qui peut te rendre heureux et rendre moins difficile ton pèlerinage terrestre. Elles peuvent attaquer ton mariage, ta santé, ta vie spirituelle, ton travail, ton argent, etc. Elles sont comme des voix puissantes qui crient sur le chemin de ta vie : Malheur, malheur ! à mort, à mort ! échec, échec ! Et tant qu'elles ne sont pas détruites, certaines souffrances, certaines attaques, certaines larmes amères peuvent demeurer dans ta vie. Elles apportent la misère matérielle et spirituelle. Voilà pourquoi elles doivent être cassées et annulées...