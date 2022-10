Détruis les mystères cachés de ta vie - Livret 4

Voici une nouvelle et puissante révélation sur un aspect peu connu du combat spirituel contre les puissances des ténèbres et les esprits humains : les mystères cachés. - Oui, il existe des mystères cachés dans ta lignée familiale à travers les racines et les fondations. - Oui, il existe des mystères cachés dans ta vie, implantés par toi-même... A travers ce livret, le Ciel t'enseigne ces mystères cachés et te propose de sortir d'une ignorance qui peut-être dramatique pour ta propre vie et celle de ta famille. EN SUPPLEMENT : "Détruis les mystères cachés de ta famille" Une puissante neuvaine de délivrance que devrait prier toute famille