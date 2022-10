Préparer le concours de Bibliothécaire, externe : État et territorial. 4e édition

Vous trouverez dans cette nouvelle édition une préparation complète aux concours externes de Bibliothécaire d'Etat et de Bibliothécaire territorial (composition écrite, note de synthèse, épreuves orales d'admission), ainsi qu'aux épreuves facultatives du concours territorial. Il contient notamment : - Une méthodologie complète pour chaque épreuve - Les corrigés détaillés des épreuves écrites : a) des concours d'Etat 2018, 2019, 2021 et des concours de la fonction publique territoriale 2014 et 2017 pour la composition b) des concours d'Etat 2018, 2019, 2020 et des concours de la fonction publique territoriale 2017 et 2021 pour la note de synthèse Vous y trouverez également : - Des exemples de correction des épreuves facultatives du concours territorial - Des conseils pratiques d'organisation et de préparation - De nombreux schémas explicatifs - Une bibliographie / webographie sélective