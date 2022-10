Migrations et résilience : le pari du Liban

"L'épée et la plume" du chant national s'avèrent toujours les deux composantes libanaises, l'une nourrissant l'autre, qui portent loin la parole d'un pays en souffrance, mais toujours habité par l'amour de la vie : un pays solaire, en dépit de tout. Cette faculté de résilience dont fait preuve le peuple libanais justifie, si besoin était, que la Chaire Francophonies et Migrations lui dédie un volume. Celui-ci se veut messager de voix diverses : les unes apportant un éclairage historique et juridique, les autres se faisant interprètes d'une littérature abondante, conjuguant par-là, réel et fiction. Ainsi, au fil des pages se dessine un portrait tout en contraste du Liban dans son histoire complexe, dans sa vigueur et ses faiblesses, ses heures de gloire et ses erreurs au coeur d'un Moyen-Orient tourmenté.