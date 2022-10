Deadpool : Il faut soigner le soldat Wilson - Marvel - Les grandes sagas

Suite à une mission gouvernementale au Mexique qui a tourné au fiasco, Wade Wilson doit répondre de ses actes devant une commission d'enquête au Sénat. Il jure alors de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Autant dire que les sénateurs ne sont pas au bout de leurs surprises ! Au fil des années, Il faut soigner le soldat Wilson s'est imposé comme l'une des meilleures ventes de comic book consacré à Deadpool. Cette mini-série mélange deux des aspects qui font du mercenaire canadien l'un des personnages les plus populaires de la Maison des Idées : sa capacité à briser le 4e mur et sa violence extrême !