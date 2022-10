Spider-Man : Un jour de plus - Marvel - Les grandes sagas

Touchée par un sniper, Tante May est entre la vie et la mort. Peter Parker remue ciel et terre pour trouver les responsables, mais même s'il y parvient, rien ne garantit que celle qui l'a élevé survivra. Jusqu'où Spider-Man est prêt à aller pour arracher Tante May des griffes de la mort, et pour se venger ? C'est ce que nous révèle cette saga considérée comme l'un des récits les plus controversés dans l'histoire de Spider-Man, au point de faire encore parler d'elle aujourd'hui. La saga Un jour de plus marque la fin de la prestation très appréciée de J. Michael Straczynski (Thor, The Resistance) sur Amazing Spider-Man. C'est Joe Quesada lui-même qui l'accompagne au dessin. Le rédacteur en chef de Marvel avait en effet absolument tenu à dessiner ce chapitre essentiel dans la carrière du Tisseur.