Venom Vs Carnage : Un enfant est né - Marvel - Les grandes sagas

Si Carnage a toujours été un tueur sanguinaire, Venom s'est parfois rangé du côté des gentils. Mais que se passe-t-il quand un être symbiotique encore plus puissant qu'eux fait son apparition ? Les personnages de Venom et Carnage ont toujours été très populaires depuis leur création dans les années 90. Les deux films Venom n'ont fait que renforcer leur popularité. Ce récit signé Peter Milligan (X-Force, Hellblazer) et illustré par Clayton Crain (Ghost Rider), est une des histoires majeures réunissant les deux symbiotes.