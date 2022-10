Un peu, beaucoup... à la folie

Les grands noms de la littérature brisent le tabou de la santé mentale Tous concernés ! De près ou de loin, nous sommes tous concernés par la santé mentale. Pourtant, on n'en parle pas, ou si peu. Est-ce la honte de la mise à nu ? La crainte d'être jugés ? La peur du rejet ? Bipolarité, dépression, anxiété, addictions, schizophrénies... Bien souvent invisibles, les maladies psychiques recouvrent des réalités variées. Mais elles ont un point commun : discriminantes et méconnues, elles finissent par couper du monde. Si taboues, mal-aimées soient-elles, elles doivent sortir de l'ombre. Plus elles seront visibles, plus elles auront de chances d'être comprises, prises en charge, accompagnées. Dix auteurs se mobilisent pour faire de la santé mentale leur muse idéale le temps d'une nouvelle. Avec un thème qui les relie : Invisible. A propos de l'auteur GRINGE est le parrain et préfacier de cette première édition. Rappeur, acteur, auteur, en 2020 il a ému la France entière avec son premier livre : Ensemble, on aboie en silence.