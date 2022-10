Le Tombeau de Dracula T03

Le procès des sorcières de Salem, la Révolution française et la guerre de Sécession, voilà autant d'évènements historiques survenus pendant la longue existence de Dracula. Découvrez la suite des journaux du Seigneur des Ténèbres et son rôle dans ces faits qui ont marqué l'Histoire. Voici le troisième et dernier tome d'une trilogie d'OMNIBUS qui a su trouver son public, avec des histoires terrifiantes représentatives des comics d'épouvante des années 70. Les épisodes de cet ultime album sont presque tous totalement inédits en France !