Ces guerres invisibles. Cyber-attaques, vrais trolls, faux médias : et dire que vous croyez vivre en paix !

"Nous, Européens, croyons vivre en paix, protégés depuis plus d'un demi-siècle des tumultes du monde. Pourtant, sous nos yeux, et sans que nous y ayons pris garde, on nous a déclaré la guerre. Des puissances autoritaires et inamicales utilisent notre espace de liberté comme terrain de jeu, dans l'espoir de nous diviser et de nous affaiblir. Les campagnes de désinformation, les cyberattaques, l'ingérence dans nos campagnes électorales et dans notre vie politique se sont multipliées. Fake news, faux médias, vrais trolls : l'infox touche désormais tous les sujets, de la Covid aux droits des femmes et des minorités, en passant par la guerre d'Ukraine. Nos démocraties européennes sont harcelées, critiquées, calomniées, afin que leurs fondations vacillent et que leur influence diminue. Ces guerres invisibles que l'on nous livre, nous sommes parfaitement capables de les gagner, sous réserve que nous en mesurions l'ampleur et que nous n'hésitions pas à nous battre pour nos valeurs. Ces guerres invisibles, nous n'avons surtout pas le droit de les perdre." N. L.