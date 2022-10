Artbook A Plague tale : Requiem

Sorti en 2019, le jeu A Plague Tale : Innocence a surpris le monde du gaming par son ambition narrative, historique, et sa richesse visuelle. Développé par le studio bordelais Asobo et distribué par Focus Home Interactive, le jeu a glané de nombreuses récompenses à travers le monde (Steam Awards, Pegase, etc.) et a conquis le coeur de nombreux fans qui se sont projetés dans les mésaventures d'Amicia et Hugo. En 2022, A Plague Tale : Requiem relève le défi de pousser plus loin encore l'immersion proposée par le premier opus. Dans cet artbook de 196 pages, découvrez les nouveaux décors, personnages et menaces qui pèsent sur nos héros à travers des centaines de concept arts, de designs et de rendus époustouflants de réalisme commentés par les équipes créatives du jeu. Avec les interviews de David Dedeine (cofondateur et directeur créatif d'Asobo Studio), Kevin Choteau (Game director), Sébastien Renard (Lead writer), Olivier Ponsonnet (Art director), et les concept arts de Tom Hisbergue, Damien Papet, Adonia Urian, Loïc Paulus. Embarquez dans la suite bouleversante de A Plague Tale : Innocence, le jeu aux multiples récompenses ! Aux côtés d'Amicia et Hugo, surmontez tous les dangers et vivez une nouvelle aventure à couper le souffle dans un monde brutal et cruel. A Plague Tale : Requiem sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series XS, PC et en Cloud Version sur Nintendo Switch en 2022.