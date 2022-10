The Funeral Concerto

A la recherche de ses rêves, Lin Chu-sheng quitte l'université et la maison et commence à travailler pour un directeur de pompes funèbres. Bien qu'elle doive travailler avec les morts, la plupart de son temps est passé à faire face aux émotions de ceux qui sont encore vivants : un père incapable d'accepter le suicide de son fils, les familles d'un bigame ne se rencontrant qu'après décès, une mère qui ne veut pas laisser partir un enfant... Lin est témoin de toute la gamme des expériences humaines et réfléchit sur sa propre famille et sa vie. Ceci est une histoire à propos des émotions qui se cachent sous les détails difficiles d'un enterrement, raconté du point de vue d'un nouvel employé.