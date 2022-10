LINCOLN - INTÉGRALE TOMES 7 À 9. Intégrale tomes 7 à 9

Un cowboy immortel, qui ne respecte rien ni personne, pas même Dieu ou Diable... C'est dans ce contexte, entre western parodique, réflexions philosophiques, mauvais coups et trahisons, que vit Lincoln. Il ne demandait rien, juste qu'on lui foute la paix. Alors, puisque c'est pas possible, tant pis, ce sera le bordel. Et c'est pas les deux petits vieux qui le suivent, qui vont y changer quelque chose...