Marleen est une jolie blonde qui n'a pas froid aux yeux... Alors, quand un mystère se présente à elle, il est indispensable qu'elle en découvre le fin mot... Un bar de New-York dans lequel vit un tigre en liberté, un carnet donné par un étrange vieillard à Paris, et une cave mystérieuse qui cacherait un secret... Dans quelle aventure va donc se jeter Marleen ? Et qui est vraiment cette Betty, la propriétaire du tigre et du bar qui porte son nom ???